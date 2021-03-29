Голкипер сборной России подвел итоги матча с Францией

Вратарь молодежной сборной России Александр Максименко поделился мыслями после поражения от национальной команды Франции во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы — 2021.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французской молодежной команды. Примечательно, что оба мяча подопечные Михаила Галактионова пропустили с пенальти, которые были назначены после нарушений защитника московского «Спартака» Павла Маслова.

«Голову не опускаем. Будем готовиться к Дании. Надо обыгрывать датчан, будем стараться. Сейчас проанализируем сегодняшнее поражение. Надо стать злее. Выйти против Дании и сыграть на 200%», — заявил Максименко в эфире телеканала «Матч ТВ».

После двух туров в группе лидирует команды Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы.

Ранее сообщалось, что сборной России будет недостаточно только одной победы над сборной Дании для выхода в плей-офф молодежного чемпионата Европы — 2021.