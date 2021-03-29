Уткин объяснил поражение России от Франции в рамках молодежного Евро

Известный в прошлом спортивный комментатор, популярный блогер и журналист Василий Уткин объяснил поражение сборной России от национальной команды Франции во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы — 2021.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французской молодежной команды. Примечательно, что оба мяча подопечные Михаила Галактионова пропустили с пенальти, которые были назначены после нарушений защитника московского «Спартака» Павла Маслова.

При этом, по мнению Уткина, основная работа заключилась в слабой работе тренерского штаба сборной под руководством Михаила Галактионова.

«На мой взгляд, у нас слабо сработал тренер. Замены надо было делать после второго пенальти. Потому что было очевидно, что план, с которым вышли на игру, уже отменен. Самим ходом игры. Наша сборная первый тайм просто доиграла», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что сборной России будет недостаточно только одной победы над сборной Дании для выхода в плей-офф молодежного чемпионата Европы — 2021.