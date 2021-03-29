Тренеру сборной России не в чем упрекнуть игроков после поражения от Франции

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результат матча второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы против национальной команды Франции, передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французской молодежной команды. Примечательно, что оба мяча подопечные Михаила Галактионова пропустили с пенальти, которые были назначены после нарушений защитника московского «Спартака» Павла Маслова.

«С французами мы играли как минимум на равных, второй тайм, большую его часть, превосходили соперника. Не хватило остроты в завершающей стадии атак. Упрекнуть ребят нельзя, но да – результат неудовлетворительный», — заявил специалист.

После двух туров в группе лидирует команды Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы.

Ранее сообщалось, что вратарь молодежной сборной России Александр Максименко поделился мыслями после поражения от национальной команды Франции во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы — 2021.