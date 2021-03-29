Свечников стал третьей звездой матча «Детройт» — «Коламбус»

Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс».

Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу «Детройта». Свечников открыл счет в этом матче, он отличился при помощи передач Даррена Хельма и Кристиана Юуса.

Первой звездой стал защитник «Ред Уингз» Майкл Расмуссен, который забросил вторую шайбу команды при счете 1:1, вторым лучшим игроком команды оказался вратарь Кэлвин Пикард.

Стоит отметить, что в матче отличился еще один российских хоккеист. Точку в поединке поставил Владислав Наместников, который забросил четвертую шайбу «Детройта» в пустые ворота.

По итогам встречи «Детройт» идет на восьмом месте в Центральном дивизионе, имея в активе 28 очков. «Коламбус» располагается выше — шестое место и 34 набранных очка.

Ранее сообщалось, что «Детройт Ред Уингз» в домашнем матче обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).