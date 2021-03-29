Россиянин Медведев вышел в четвертый круг турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

В третьем туре российский спортсмен смог одолеть представителя Австрии Алексея Попырина.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 37 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4 в пользу 25-летнего россиянина. За выход в следующий раунд Медведев поспорит с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и сербом Душаном Лайовичем.

Стоит отметить, что другой российский теннисист Карен Хачанов выступление на турнире в Майами завершил. В матче 1/16 финала турнира он проиграл итальянцу Яннику Синнеру в трех сетах с результатом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии «хард» и относятся к категории «Мастерс».

Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина поднялась на 19 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.