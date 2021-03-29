Известный комментатор заявил о малых шансах России на выход в 1/4 финала Евро

Известный спортивный комментатор Алексей Андронов поделился мыслями о шансах сборной России на выход в следующую стадию молодежного чемпионата Европы — 2021 после поражения от национальной команды Франции во втором туре группового этапа турнира.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французской молодежной команды. Примечательно, что оба мяча подопечные Михаила Галактионова пропустили с пенальти, которые были назначены после нарушений защитника московского «Спартака» Павла Маслова.

«Ну то есть их просто мало. Не более 20%. Жаль. Но привозя два пенальти за 25 минут — чего ждать?» — написал Андронов в своем Telegram-канале.

После двух туров в группе лидирует команды Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы.

Ранее сообщалось, что вратарь молодежной сборной России Александр Максименко поделился мыслями после поражения от национальной команды Франции во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы — 2021.