Губерниев — об игре России и Франции: как юношеский футбол против взрослого

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру сборной России в матче против национальной команды Франции во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы — 2021.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французской молодежной команды. Примечательно, что оба мяча подопечные Михаила Галактионова пропустили с пенальти, которые были назначены после нарушений защитника московского «Спартака» Павла Маслова.

«С таким уровнем атлетизма, как у наших, играть трудно! Особенно против французских скал. Это как юношеский футбол против взрослого. Они просто отодвигают нас!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

После двух туров в группе лидирует команды Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы.

Ранее сообщалось, что известный в прошлом спортивный комментатор, популярный блогер и журналист Василий Уткин объяснил поражение сборной России от национальной команды Франции во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы — 2021.