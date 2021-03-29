Форвард «Далласа» Гурьянов подрался во время матча с Флоридой»

Российский нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов вступил в драку во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».

Инцидент произошел в середине третьего периода за воротами «Пантерз». Победителем из этого короткого боя вышел Стиллман: канадец всего за несколько ударов уложил россиянина на лед.

Видеозапись драки появилась в Twitter-аккаунте Sportsnet.

Встреча завершилась победой «Флориды» со счетом 4:1. Гурьянов результативными действиями не отличился, он провел на льду 12:36 и нанес три броска в створ ворот соперников. Примечательно, что для «Далласа» это поражение стало четвертым в пяти последних играх.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» проиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в этом матче набрал два очка.