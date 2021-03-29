Тарасова: с головой у них как? Как можно не одобрить Чайковского?

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила ситуацию с выбором музыки взамен гимна России на Олимпиаде. Олимпийский комитет России предложил в качестве альтернативы музыку Петра Чайковского.

«Я первая предложила этот вариант. Могут ли быть трудности с его согласованием? Я не знаю, с головой-то у них как? Как они могут не одобрить первый концерт Чайковского, который играется по всему миру каждый день разными музыкантами? Каждый божий день», – сказала Тарасова в интервью ТАСС.

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира. Запрет касается национальной символики и гимна страны.

Ранее сообщалось, что музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпиаде в Токио.