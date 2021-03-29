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Спортивные новости

«Мы живы, все в порядке»: Дивеев прокомментировал поражение от Франции

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Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение в матче с Францией на групповом этапе чемпионата Европы-2021. Встреча завершилась со счетом 0:2, оба мяча французы забили с пенальти.

«Сейчас уже стоит уже думать о Дании, побеждать и идти дальше. Сегодня мы играли с французами на равных. По владению мяча равные цифры, ударов у нас даже больше. А если посмотреть на игру Франция — Дания, то датчане просто агрессивно оборонялись — вот и все. Главное, быстро забить, а там игра пойдет. Мы живы, все в порядке», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе РФС.

После двух туров в группе лидирует команды Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы. Таким образом, России недостаточно будет только победы над Данией, необходимо выполнение какого-либо условия:

- победа над Данией с разницей больше, чем в два мяча; победа Франции над Исландией;
- победа над Данией, Франция играет вничью или проигрывает Исландии;
- проигрыш Дании, победа Исландии над Францией с разницей в три или более мяча.

Ранее сообщалось, что России недостаточно одной победы над Данией для выхода в плей-офф Евро.

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