«Семья»: Мария Сотскова опубликовала фото с мужем, который в январе объявил о разводе с ней

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова опубликовала фотография со своим мужем, музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком.

«Семья», — подписала снимки спортсменка на своей странице в Instagram.

18 января Омельчук в своем Instagram сообщил о том, что пара разводится.

Впервые информация об отстранении Марии Сотсковой от фигурного катания появилась в сентябре прошлого года. В марте спортсменка была дисквалифицирована на 10 лет за употребление запрещенного вещества фуросемида и фальсификацию документов.

Сотсковой также запрещено заниматься тренерской деятельностью. Работать тренером экс-фигуристка сможет только в том случае, если ее подопечные не будут финансироваться государством и не будут выступать в официальных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Сотскова была дисквалифицирована за нарушение трех пунктов антидопинговых правил.