Червиченко: Маслова надо перед матчем покрестить или святой водой окатить

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на ошибки защитника Павла Маслова, которые привели к двум назначенным пенальти в ворота молодежной сборной России в матче с Францией. Игра завершилась поражением россиян со счетом 0:2.

«Маслов, конечно, бедовый парень. Помните, был фильм с Пьером Ришаром? У нас он шел под названием «Невезучие», а во французском прокате назывался «33 несчастья» — это как раз про Маслова. Может быть, Маслова надо перед матчем покрестить или святой водой окатить. Играет он неплохо, но какой-то нефартовый парень», — сказал Червиченко в интервью «Чемпионату».

После двух туров в группе лидирует команды Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы. Таким образом, России недостаточно будет только победы над Данией, необходимо выполнение какого-либо условия:

- победа над Данией с разницей больше, чем в два мяча; победа Франции над Исландией;

- победа над Данией, Франция играет вничью или проигрывает Исландии;

- проигрыш Дании, победа Исландии над Францией с разницей в три или более мяча.

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