Хамзат Чимаев вернулся к тренировкам после коронавируса

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, возобновил тренировки. Видео с тренировки спортсмен выложил на своей странице в Instagram.

Чимаев перенес серьезные осложнения после коронавируса. Из-за болезни его поединок против британца Леона Эдвардса сначала был перенесен, а потом сорвался окончательно. Боец заявил, что правое легкое после болезни не полностью восстановилось.

Брат Чимаева Артур отметил, что спортсмен решил продолжить карьеру, однако потребуется время на восстановление.

О скором возвращении Чимаева недавно объявил и его менеджер Али Абдель-Азиз, он выложил фото клиента с подписью: «скоро».

20 сентября 2020 года боец одержал третью победу в промоушене, отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9-0.

Ранее брат Чимаева рассказал о депрессии бойца из-за осложнений после COVID-19.