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Спортивные новости

Легрейд не смог привезти свою девушку в Норвегию из-за коронавирусных ограничений

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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд не смог привезти свою девушку, американскую биатлонистку Хлою Левинс, в Норвегию из-за строгих коронавирусных ограничений.

Серьезные правила въезда в страну заставили Легрейда и Левинс остаться в Швеции, где проходил последний этап Кубка мира. Там пара намерена провести неделю совместного отдыха.

«Расставание будет сложным, поэтому мы радуемся каждому проведенному дню вместе. Будем надеяться, что дальше станет гораздо легче пересекать границы, поскольку все больше людей делают прививки от коронавируса. Наверное, в следующий раз мы встретимся на каких-то тренировках», — приводит слова Легрейда VG.

Стурла Легрейд занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона. Судьба «Хрустального глобуса» решалась в последней гонке сезона. Перед ней Йоханнес Бё опережал Легрейда на одно очко, то есть в противостоянии двух норвежцев побеждал тот из них, кто занимал в гонке место выше.
Бё финишировал третьим, Легрейд остался на восьмом месте. Таким образом, Бё выиграл общий зачет Кубка мира в третий раз подряд.

Йоханнес Бё выиграл общий зачет Кубка мира в третий раз подряд.

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