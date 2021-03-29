Йоханнес Клебо не приедет на свадьбу Александра Большунова

Российский лыжник Александр Большунов сообщил, что норвежец Йоханнес Клебо все-таки отказался приехать к нему на свадьбу.

«Клебо все-таки не приедет. Он написал ответное письмо, где указано, что у него подписан контракт на съемки в шоу с 20 по 30 апреля», — приводит слова Большунова ТАСС.

Свадьба Александра Большунова и российской лыжницы Анны Жеребятьевой запланирована на 24 апреля 2021 года. Причем Жеребятьева может завершить спортивную карьеру. У спортсменки обострилась травма позвоночника, боль не проходит, она появляется во время нагрузок, во время гонки.

Свадьба пары запланирована на 24 апреля.

В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира, стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне. В 2018 году он стал трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, а также завоевал бронзу. Лучший результат Жеребятьевой — десятое место на этапе в Отепя в гонке на 10 километров в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что Невеста лыжника Большунова может завершить карьеру.