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Спортивные новости

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на World Team Trophy

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально объявила состав российской сборной на командный турнир World Team Trophy. Соревнования пройдут в японском городе Осака с 15 по 18 апреля.

В составе российской сборной выступят:

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева;

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;

Пары: Анастасия МишинаАлександр Галлямов;

Танцы: Виктория СиницинаНикита Кацалапов.

«Состав российской команды сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата мира по фигурному катанию, завершившегося в Стокгольме», — отмечается на официальном сайте ФФККР.

По регламенту World Team Trophy, каждая команда состоит из восьми сильнейших фигуристов страны (по двое мужчин и женщин у одиночников, одна спортивная пара и один танцевальный дуэт). Участники от страны должны занять на предыдущем чемпионате мира место в первой десятке или иметь лучший рейтинг ИСУ (лучшие два для одиночников) для представителей своей страны в своей дисциплине. Если любой фигурист (пара) из страны, отобранной для участия в турнире, решит не участвовать в ISU World Team Trophy, он (она, они) не будут иметь права выступать в любых шоу и показательных выступлениях.

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