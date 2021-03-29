«Мальчика надо поддержать»: Колыванов прокомментировал игру Маслова

Бывший тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов прокомментировал игру защитника Павла Маслова в матче с Францией на чемпионате Европы.

«Что касается двух пенальти после ошибок Маслова, то такое случается, жалко парня. Про это слишком много говорят. Мальчика надо поддержать, он сам, наверное, сильно переживает», — сказал Колыванов в интервью «Чемпионату».

Молодежная сборная России потерпела обидное поражение от сверстников из Франции во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2021. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французов, а оба гола были забиты с пенальти. Поражение достаточно серьезно усложнило для России выход из группы.

Российской команде недостаточно победы в последнем матче группового этапа с мощной Данией, чтобы попасть в топ-2 и пробиться в 1/4 финала Евро. Необходимо, чтобы совпал ряд других условий.

1) Россия обыграет Данию, а Франция сыграет вничью или проиграет Исландии.

2) Россия сыграет вничью с Данией, а Франция проиграет Исландии.

3) Россия уступит Дании, а Исландия одержит победу над Францией с разницей в два или три мяча.

4) Если Франция победит Исландию (что весьма вероятно), то Россия должна побеждать Данию с разницей в два и более мяча. Тогда у трех команд — России, Дании и Франции — окажется по шесть очков, и будет подсчитываться разность мячей в очных встречах между ними. Благодаря хорошей разнице мячей российская команда сможет рассчитывать на превосходство над Данией и проход в четвертьфинал.

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