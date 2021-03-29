Игроки «Тамбова» Герман и Еркин 2 апреля дадут показания в РФС

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что полузащитник Дмитрий Герман и нападающий Александр Еркин, подозреваемые в ставках на матчи своей команды, дадут показания в РФС 2 апреля. Ранее футболисты были отстранены от работы с командой.

«2 апреля Герман и Еркин пойдут в РФС давать показания. Детектор лжи? Не знаю, но, думаю, что с ними просто побеседуют. В тренировках они по-прежнему не участвуют. Проводить внутреннее расследование не собираемся. Фактов же никаких нет. РФС разбирается, этого достаточно», — сказал Худяков в интервью «Чемпионату».

«Тамбов» не подал заявку на прохождение процедуры лицензирования, без которой невозможно принимать участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отметим, что комиссия по лицензированию РФС принимала заявки до 25 марта. С наибольшей долей вероятности «Тамбов» потеряет профессиональный статус и прекратит существование после нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Тамбов» находится в шаге от ликвидации.