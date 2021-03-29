Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья игроков сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на традиционной предматчевой пресс-конференции перед игрой со Словакией рассказал о здоровье футболистов.

«Мы уже провели два сбора в таком режиме, знаем, как нам готовиться. Естественно, мы вчера провели восстановительные мероприятия. Кто играл — тот больше восстанавливался, кто не играл — чуть потренировался. Сегодня выспались, проверили поле. То, что касается игроков, мы провели уже две игры. Всегда есть вопросы по травмам», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Утро 29 марта десять футболистов сборной России прошли тестирование на допинг.

В отборочном цикле ЧМ-2022 сборная России сначала обыграла в гостях Мальту со счетом 3:1, а затем Словению на своем поле — 2:1. Подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков в шести матчах. Матч со Словакией пройдет 30 марта в Трнаве. Начало — в 21:45 мск.

27 марта сборная Словакии сенсационно сыграла вничью с Мальтой, встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее сообщалось, что Десять футболистов сборной России сдали допинг-тесты перед матчем со Словакией.