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Спортивные новости

Черчесов: в сборной России нет футболиста с фамилией «Жемчужина»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на традиционной предматчевой пресс-конференции перед игрой со Словакией ответил на вопрос о форме Артема Дзюбы и предложил всем забыть игру со Словенией.

«У сборной Словакии проблемы с нападающими, а у России есть жемчужина в команде? Игрока с фамилией «Жемчужина» у нас нет. Речь о Дзюбе? Это другое дело. Игра со Словенией уже в прошлом, теперь надо подобрать правильную тактику и состав, независимо от фамилий», — сказал Черчесов.

В отборочном цикле ЧМ-2022 сборная России сначала обыграла в гостях Мальту со счетом 3:1, а затем Словению на своем поле — 2:1. Подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков в шести матчах. Матч со Словакией пройдет 30 марта в Трнаве. Начало — в 21.45 мск.

27 марта сборная Словакии сенсационно сыграла вничью с Мальтой, встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее сообщалось, что десять футболистов сборной России сдали допинг-тесты перед матчем со Словакией.

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