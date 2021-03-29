Черчесов рассказал о подготовке к матчу со Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке к отборочному матчу к чемпионату мира по футболу 2022 года против сборной Словакии, передает «Чемпионат.com».

Напомним, встреча состоится 30 марта в Трнаве. Стартовый свисток запланирован на 21.45 по московскому времени.

«По поводу соперника — мы его изучаем и знаем. Ответа по поводу слабых и сильных сторон вы не получите. Ответ я дам своей команде, а не на пресс-конференции. Стадион хороший, поле тоже отличное», — сказал наставник российской команды.

Также он выразил сожаление, что матч состоится при пустых трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Напомним, в марте россияне обыграли Мальту со счетом 3:1 и Словению — 2:1. Лучшим бомбардиром команды в текущем отборочном цикле является форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Он записал на свой счет три результативных удара.

Ранее Станислав Черчесов на традиционной предматчевой пресс-конференции перед игрой со Словакией рассказал о здоровье футболистов.