Тренер Буцаева высказалась о решении Трусовой прыгнуть пять четверных на ЧМ

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева высказалась о решении Александры Трусовой прыгнуть пять четверных на чемпионате мира, который проходил в шведском Стокгольме, передает «Российская газета».

«Думаю, тренеры не просто так поставили пять четверных в программу. Не просто так у Саши было желание делать именно столько прыжков. Почему не получается на соревнованиях? Возможно, дело в психологии», — сказала Буцаева.

Также Буцаева отметила, что она восхищается тем, что делает Трусова.

Напомним, чемпионкой мира стала Анна Щербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Александра Трусова замкнула тройку сильнейших.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сборная России по фигурному катанию в полном составе вернулась в Россию.