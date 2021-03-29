Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие системы VAR на матчах сборных, передает «Чемпионат.com».

«Спокойно к этому отношусь. В футболе даже с VAR есть спорные моменты. Ошибки всегда были и будут, что с VAR, что без. Этот вопрос больше относится к судьям, которые привыкли к одному, второму», — сказал Черчесов.

Напомним, 30 марта в Трнаве россияне сыграют отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2022 года против сборной Словакии. Стартовый свисток запланирован на 21.45 по московскому времени.

В марте Россия обыграла Мальту со счетом 3:1 и Словению — 2:1. Лучшим бомбардиром команды в текущем отборочном цикле является форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Он записал на свой счет три результативных удара.

Ранее Черчесов на традиционной предматчевой пресс-конференции перед игрой со Словакией рассказал о здоровье футболистов.