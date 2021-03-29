Стало известно, когда ЦСКА заявит Олича в качестве наставника команды

Московский ЦСКА заявит хорвата Ивицу Олича в качестве наставника команды 1 апреля, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

Также источник отметил, что Виктор Гончаренко будет отзаявлен с аналогичного поста 31 марта.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. В настоящее время он является помощником главного тренера сборной Хорватии.

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

В турнирной таблице РПЛ красно-синие занимают пятое место, набрав 40 очков.

Ранее стали известны условия предлагаемого Оличу контракта с ЦСКА.