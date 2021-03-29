Футболист сборной Словакии поделился мнением о Черчесове

Футболист сборной Словакии Ондрей Дуда поделился мнением о наставнике национальной команды России Станиславе Черчесове.

Напомним, игрок и специалист вместе работали в варшавской «Легии».

«Под его руководством «Легия» стала чемпионом Польши, выиграла Кубок. Он очень хорошо поработал с командой. В своих методах он очень требователен, но эта работа эффективна», — передает слова Дуды РИА «Новости».

Напомним, 30 марта в Трнаве россияне сыграют отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2022 года против сборной Словакии. Стартовый свисток запланирован на 21.45 по московскому времени.

В марте Россия обыграла Мальту со счетом 3:1 и Словению — 2:1. Лучшим бомбардиром команды в текущем отборочном цикле является форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Он записал на свой счет три результативных удара.

Словаки сыграли вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2).

Ранее Черчесов рассказал о подготовке к отборочному матчу к чемпионату мира по футболу 2022 года против сборной Словакии.