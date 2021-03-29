Игнатьев: России надо развиваться, и тогда в Европе наших будет не три футболиста

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением о выступлении российской молодежной команды на чемпионате Европы — 2021. В первом туре группового этапа Евро россияне одолели Исландию (4:1) и проиграли Франции (0:2)

«Многие представители молодежки выступают в Премьер-лиге, находятся на хорошем счету в своих клубах, мы с ними связываем определенные надежды. Но в российском футболе в целом должны изменить свое отношение к результату, развитию. Неудачные выступления наших клубов в еврокубках ведь не являются случайными. Надо меняться, развиваться, и тогда российских игроков в Европе будет не три, а больше, и ценник на них вырастет», — сказал Игнатьев «Газете.Ru».

После двух туров группового раунда чемпионата Европы — 2021 российская молодежка занимает третье место в квартете С, уступая Дании и Франции. 31 марта подопечные Михаила Галактионова встретятся с лидерами группы.

Ранее футболист молодежной сборной России Павел Маслов покинул расположение команды.