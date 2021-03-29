Бывший тренер сборной России сравнил молодежку Дании с «Барселоной»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча российской молодежной команды с соперниками из Дании в рамках группового раунда чемпионата Европы — 2021. В первых двух встречах турнира датчане одолели Францию (1:0) и Исландию (2:0), набрав шесть очков и возглавив группу С.

«Смотрел две игры датчан. Очень организованная команда. Их принципы ведения игры в какой-то мере схожи с барселонскими: они ведут тотальный контроль мяча, ищут свободные зоны, заставляют соперника совершать ошибки и пользуются ими. Наша команда все еще может пробиться в следующий раунд Евро, но решающий матч за право выступить в финальной стадии чемпионата будет очень сложным», — сказал Игнатьев «Газете.Ru».

После двух туров группового раунда чемпионата Европы — 2021 российская молодежка занимает третье место в квартете С, уступая Дании и Франции. 31 марта подопечные Михаила Галактионова встретятся с лидерами группы.

Ранее Игнатьев заступился за российского защитника Павла Маслова.