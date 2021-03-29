Журналист Василий Уткин поделился мнением о сборной России по футболу.

В марте Россия обыграла Мальту со счетом 3:1 и Словению — 2:1. Лучшим бомбардиром команды в текущем отборочном цикле является форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Он записал на свой счет три результативных удара.

Напомним, 30 марта в Трнаве россияне сыграют отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2022 года против сборной Словакии. Стартовый свисток запланирован на 21.45 по московскому времени.

«Свою последнюю победу Хиддинк тоже одержал над Словенией. И тоже со счетом 2:1. И тоже сборная России вела 2:0, а потом пропустила. А вы помните, чем закончилась та победа?» — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Уткин напомнил, что ничем хорошим та игра не закончилась.

«Радоваться победе — это одно, а в эйфорию впадать не надо», — добавил он.

Ранее главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие системы VAR на матчах сборных.