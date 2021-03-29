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Спортивные новости

Агент Зайнутдинова подтвердил интерес «Аталанты» к своему клиенту

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Евгений Новиков, агент футболиста московского ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, подтвердил интерес со стороны итальянской «Аталанты» к своему клиенту, передает «Спорт-Экспресс».

«Информация, что Бактиер находится в шорт-листе «Аталанты» — правдивая. Если обе стороны устроит предложение, то, мне кажется, все будут довольны. Главное, чтобы было официальное предложение ЦСКА», — сказал Новиков.

22-летний хавбек начал профессиональную карьеру в казахстанском «Таразе», где выступал с 2015 по 2017 год. Затем он перешел в «Астану», с которой в сезоне-2018 стал чемпионом страны. В России Зайнутдинов играет с 2019 года. Его первым клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) был «Ростов». За южан он провел 35 матчей, забив четыре мяча. За ЦСКА Зайнутдинов выходил на поле 24 раза, отметившись одним точным ударом.

Напомним, за клуб из Бергамо играют Алексей Миранчук, а также украинцы Виктор Коваленко и Руслан Малиновский.

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает четвертое место, набрав 55 очков.

Ранее сообщалось о том, что Зайнутдинов может продолжить карьеру в итальянской «Аталанте».

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