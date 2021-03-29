Кержаков оценил перспективы Дзюбы стать лучшим бомбардиром сборной России

Экс-футболист национальной сборной России Александр Кержаков оценил перспективы форварда национальной команды Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром российской сборной, передает ТАСС.

Напомним, сейчас именно Кержаков является лучшем снайпером сборной. Он забил 30 мячей. На счету Дзюбы 29 точных ударов.

«Дзюба обойдет меня по количеству голов за сборную России. У него еще много матчей за национальную команду и голов он забьет тоже много. Ревности к Дзюбе нет», — сказал Кержаков.

30 марта в Трнаве Россия сыграет отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2022 года против сборной Словакии. В марте Россия обыграла Мальту со счетом 3:1 и Словению — 2:1.

Словаки сыграли вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2). Также в группе с Россией и Словакией играют Кипр, Мальта, Словения и Хорватия. Прямую путевку на мировое первенство получит команда, занявшая первое место в группе, вторые места получат шанс отобраться на мундиаль через стыковые матчи. Действующим чемпионом мира является Франция, которая в финале ЧМ 2018 года обыграла хорватов (4:2). Встреча прошла в московских «Лужниках».

Ранее журналист Василий Уткин поделился мнением о сборной России по футболу.