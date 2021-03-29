Экс-хоккеист Павел Буре награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Бывший хоккеист Павел Буре награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Об этом говорится в тексте указа президента Российской Федерации Владимира Путина, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Свою спортивную карьеру Буре начал в московском ЦСКА. В составе армейцев он стал чемпионом СССР 1989 года. Также он играл в столичном «Спартаке» и немецком «Ландсхуте». В 1991 году нападающий переехал в Северную Америку. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В 1998 году Буре выиграл серебро Олимпийских игр, которые проходили в японском Нагано. В финальном матче россияне уступили Чехии (0:1).

17 марта стало известно о том, что Федерация хоккея России (ФХР) намерена выдвинуть кандидатуру Павла Буре на место в совете Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Ранее Буре прокомментировал выдвижение ФХР его кандидатуры в совет ИИХФ.