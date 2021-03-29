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Спортивные новости

Наставник сборной Словакии поделился мнением об игре Дзюбы

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Наставник сборной Словакии по футболу Штефан Таркович поделился мнением об игре форварда национальной команды России Артема Дзюбы, передает «Чемпионат.com».

«Дзюба забил оба мяча словенцам, это отличный форвард. Про него я могу рассказывать минут десять. Важно сдержать его. Играть против него — вызов для защитников любой команды», — сказал Таркович.

Россия сыграет со Словакией В Трнаве 30 марта. Стартовый свисток запланирован на 21.45 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров из Испании.

В марте Россия обыграла Мальту со счетом 3:1 и Словению — 2:1.

Словаки сыграли вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2). Также в группе с Россией и Словакией играют Кипр, Мальта, Словения и Хорватия. Прямую путевку на мировое первенство получит команда, занявшая первое место в группе, вторые места получат шанс отобраться на мундиаль через стыковые матчи. Действующим чемпионом мира является Франция, которая в финале ЧМ 2018 года обыграла хорватов (4:2). Встреча прошла в московских «Лужниках».

Ранее Россия показала подготовку к матчу со Словакией.

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