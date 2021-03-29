Хорват Ивица Олич прокомментировал критику в свой адрес после назначения на пост тренера ЦСКА, передает Sportske Novosti.

«Я не читал и не читаю российские СМИ. Я не умею читать по-русски. Самое важное для меня — это поддержка руководства клуба. Это единственное, что меня интересует в данный момент» — сказал Олич.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. В настоящее время он является помощником главного тренера сборной Хорватии.

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно, когда ЦСКА заявит Олича в качестве наставника команды.