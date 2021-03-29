Жена Панарина опубликовала первый пост после скандала с обвинениями Назарова

Алиса Знарок, жена хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, опубликовала в Instagram первый пост после скандала с обвинениями тренера Андрея Назарова.

Напомним, Назаров заявил, что хоккеист якобы избил девушку в 2011 году в Риге. Россиянин обвинения отрицает, а все свидетели, на которых указал Назаров, информацию о насилии со стороны Панарина не подтвердили. Форварду пришлось взять отпуск. Он пропустил девять матчей «синерубашечников» в регулярном сезоне.

Алиса выложила совместную фотографию с Панариным.

«Улыбаемся и машем», — гласит подпись к снимку.

Панарин начал профессиональную карьеру в подмосковном «Витязе», который тогда тренировал Назаров. Также Панарин выступал за казанский «Ак Барс» и петербургский »СКА». В 2015 году он перешел в «Чикаго Блэкхокс». Перед «Рейнджерс» нападающий играл в «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Панарин вышел на четвертое место по количеству результативных передач за первые шесть сезонов среди россиян НХЛ.