Форвард «Фиорентины» Кокорин не сыграет против «Дженоа» из-за травмы

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет против «Дженоа» из-за травмы. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, мышечная травма российского нападающего оказалась серьезнее, чем предполагалось на первый взгляд. 29-летний нападающий точно не сыграет в матче чемпионата Италии против «Дженоа», который запланирован на 3 апреля. Также под вопросом его участие в игре против «Аталанты».

29 марта Кокорин вернулся из Рима во Флоренцию, где с 19 марта проходил курс реабилитации. 30 марта россиян проведет первое тренировочное занятие с новым наставником «фиалок» Джузеппе Якини.

В нынешнем розыгрыше Серии А Кокорин провел три матча и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Евгений Новиков, агент футболиста московского ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, подтвердил интерес со стороны итальянской «Аталанты» к своему клиенту.