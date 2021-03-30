«Питтсбург» без Малкина обыграл «Айлендерс» Варламова

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Питтсбурге на «ППГ Пэйнтс Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Анджелло и Джаред МакКанн.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Мэтт Мартин с передач Мэтью Барзала и Джордана Эберле.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

После этого успеха подопечные Майка Салливана набрали 48 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.

Нью-Йоркский коллектив опустился на третью позицию; в его активе также 48 набранных баллов.

Ранее ярославский «Локомотив» опубликовал обращение после вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).