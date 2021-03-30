Щербакова выразила благодарность Тутберидзе за совместную работу

Чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова выразила благодарность своей наставнице Этери Тутберидзе за совместную работу

17-летняя спортсменка заявила, что одним из главных секретов успеха в спорте является полное взаимопонимание.

«Это не тот случай, когда нужно проявлять свой характер с тренером. Нужно полностью довериться. Я очень благодарна за работу, которая со мной проводится. Понимаю, что эти люди точно знают, что делают, и как надо готовиться», — сказала Щербакова в эфире шоу «Док-ток».

Напомним, что на чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о критике методов работы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.