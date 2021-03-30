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Спортивные новости

Хавбек сборной Португалии заступился за отвыршувшего капитанскую повязку Роналду

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Хавбек сборной Португалии Рубен Невеш заступился за капитана национальной команды Криштиану Роналду, который не сдержал свои эмоции после матча второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Record.

Напомним, 27 марта португальцы в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года встречались с Сербией. На последней минуте встречи Криштиану Роналду пробил по воротам, но сербский защитник спас команду, выбив мяч с линии ворот.

Португалец посчитал, что серб сыграл уже за линией. Он начал доказывать это арбитру, но получил желтую карточку. Роналду выбросил капитанскую повязку и ушел с поля, не дожидаясь окончания поединка.

«Он не извинялся за свой поступок и не должен был. Это образцовый капитан для всех нас. Мы все чувствовали то же разочарование, что и он. Это был сложный эпизод для каждого из нас.

Мы очень хорошо знаем Роналду и понимаем, как много он может дать нам каждый день», — сказал Невеш.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела дал прогноз на матч третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии.

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