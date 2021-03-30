Хореограф группы Тутберидзе поделился планами на будущее

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, поделился планами работы на ближайшее будущее.

По его словам, буквально сразу после победы Анны Щербаковой на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме началась подготовка к следующему сезону.

«Если ты не реализовал себя как спортсмен, то хочешь реализовать себя как тренер. И все амбиции, которые у тебя были, пытаешься вложить в своих учеников. Здесь нет такого, что твой спортсмен выиграл первенство мира, и ты говоришь: ну все, я всего добился. На этом нельзя остановиться.

Как только мы насладились этим прекрасным моментом, победой Анны, буквальности через два-три часа сидишь и думаешь о том, что делать дальше, что предстоящий сезон будет еще более трудным, и что все ждут только самых высоких результатов от нашей команды», — сказал Глейхенгауз в эфире шоу «Док-ток».

Ранее новоиспеченная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова высказалась о дальнейших планах.