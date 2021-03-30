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Спортивные новости

Хореограф группы Тутберидзе поделился планами на будущее

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, поделился планами работы на ближайшее будущее.

По его словам, буквально сразу после победы Анны Щербаковой на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме началась подготовка к следующему сезону.

«Если ты не реализовал себя как спортсмен, то хочешь реализовать себя как тренер. И все амбиции, которые у тебя были, пытаешься вложить в своих учеников. Здесь нет такого, что твой спортсмен выиграл первенство мира, и ты говоришь: ну все, я всего добился. На этом нельзя остановиться.

Как только мы насладились этим прекрасным моментом, победой Анны, буквальности через два-три часа сидишь и думаешь о том, что делать дальше, что предстоящий сезон будет еще более трудным, и что все ждут только самых высоких результатов от нашей команды», — сказал Глейхенгауз в эфире шоу «Док-ток».

Ранее новоиспеченная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова высказалась о дальнейших планах.

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