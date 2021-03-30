Бестемьянова высказалась о критике методов работы Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о критике методов работы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «СЭ».

Напомним, что Екатерина Боброва упрекнула Тутберидзе в том, что на своих занятиях она регулярно позволяет себе унижать учеников и делает это «во благо».

«Я никогда не была на тренировке у Этери Георгиевны. Я не могу сказать, какие у нее методы. Разве Екатерина Боброва у нее тренировалась? Она это слышала от кого-то, но сама ситуацию не знает.

Все тренеры добиваются результата своими методами и своей системой. Что это за методы — мы знать не можем», — сказала Бестемьянова.

Стоит отметить, что на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в шведском Стокгольме, победу одержала Анна Щербакова, которая является ученицей Тутберидзе.

Ранее бывший фигурист Алексей Ягудин отреагировал на слова Екатерины Бобровой о жестоких методах работы наставника Этери Тутберидзе