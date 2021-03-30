Главный тренер ЦСКА Олич рассказал о перспективах работы в России

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал о перспективах работы в России. Об этом сообщает Jutarnji list.

По его словам, несмотря на отсутствие опыта работы в клубном футболе, у него если необходимые навыки и умения, которые он смог познать, находясь в тренерском штабе сборной Хорватии.

«Мне довелось увидеть многое, и я готов принять такой вызов на старте самостоятельной карьеры. Это большой вызов для меня, большой шаг вперед. Я не начинаю работать сейчас. Мне повезло стать частью истории сборной Хорватии, написанной на чемпионате мира в России», — сказал Олич.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА.

Ранее стало известно, когда ЦСКА заявит Олича в качестве наставника команды.