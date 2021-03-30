«Ман Сити» рассчитывает подписать контракт с Холландом

«Манчестер Сити» рассчитывает подписать контракт с норвежским нападающим Эрлингом Холландом в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство манкунианцев видит в нем наследника аргентинского форварда Серхио Агуэро, который покинет клуб после десяти лет пребывания.

Отмечается, что вице-чемпионы Англии готовы навязать борьбу мадридскому «Реалу», лондонскому «Челси» и «Манчестер Юнайтед» за Холанда.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги норвежец провел 21 матч, забил 21 мяч и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что Альф-Инге Холанд, являющийся отцом Эрлинга Холанда, выступал за «Манчестер Сити» с 2000 по 2003 год.

Ранее сообщалось, что полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер намерен покинуть свой клуб в предстоящее летнее трансферное окно.