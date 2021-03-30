Два очка Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Денвере на «Болл Арене» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Тайсон Йост, Габриэль Ландескуг, Джейти Компер и Валерий Ничушкин.



У проигравшей команды отличились Дентон Хайнен и Трой Терри.

Американский голкипер «уток» Райан Миллер отразил 43 броска по своим воротам.

После этого успеха подопечные Джареда Беднара набрали 48 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ.



Коллектив из Анахайма остался на последнем месте; в его активе 28 набранных баллов.

Ранее ярославский «Локомотив» опубликовал обращение после вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).