Тарасов перечислил 10 причин, по которым он любит свою жену

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов перечислил десять причин, по которым он любит свою жену. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram.

«1. Искренность и честность. Всегда честна со мной и окружающими, это очень важный для меня факт.

2. Преданность. Настя для меня в одном лице и жена, и лучший друг. Я могу поделиться с ней любыми переживаниями и знаю, что это не выйдет за рамки дома.

3. Отношение к семье. Всегда одинаково уважительна и гостеприимна к моей маме, сестре и к своим родителям и родным.

4. За понимание. Что бы ни происходило, Настя всегда и во всем старается меня понять, поддержать и дать совет. Это сильно мотивирует меня.

5. За поцелуи. Это наша маленькая традиция. Мы стараемся каждый день как можно чаще их дарить друг другу.

6. За красоту. Тут, думаю, все понятно. Для меня красивее девушки в мире нет.

7. За умение следовать моим жизненным принципам. Разногласия бывают, но Настя умеет проявить мудрость и принять мою сторону. Для меня это важно.

8. За то, что она есть в моей жизни. Не представляю жизни без нее. Каждый день рядом с любимой для меня — счастье.

9. За доброту. Моя супруга невероятно добрый, искренний и настоящий человек по отношению ко всем окружающим.

10. За нашу любовь! Знаю, что она меня любит. И я люблю ее больше всех на свете!» — написал Тарасов.

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