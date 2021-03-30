Шайба Проворова принесла «Филадельфии» победу над «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Баффало Сейберс».

Встреча прошла в Баффало на арене «КиБанк Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей в дополнительное время со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Хейс, Клод Жиру, Шон Кутюрье и Иван Проворов.

У проигравшей команды отличились Анри Йокихарью, Коди Икин и Брандон Монтор.

Шведский голкипер «Баффало» Линус Уллмарк отразил 32 броска по своим воротам.

После этого успеха подопечные Алена Виньо набрали 38 очков и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.



«Баффало» остался на последней позиции; в его активе 17 набранных баллов.

Ранее ярославский «Локомотив» опубликовал обращение после вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).