«Миннесота» Капризова потерпела поражение от «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
3:4 (ОТ)
закончен
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
2:1
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
2:3 (ОТ)
закончен
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
5:2
закончен
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
4:1
закончен
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
1:5
закончен
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
4:3 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Астана Парма
80:84
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
132:124
закончен
Бостон СелтиксНью-Орлеан Пеликанс
109:115
закончен
Бруклин НетсМиннесота Тимбервулвз
112:107
закончен
Нью-Йорк НиксМайами Хит
88:98
закончен
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
118:104
закончен
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
110:120
закончен
Оклахома-Сити ТандерДаллас Маверикс
106:127
закончен
Сан-Антонио СпёрсСакраменто Кингз
115:132
закончен
Юта ДжазКливленд Кавальерс
114:75
закончен
Голден Стэйт УорриорзЧикаго Буллз
116:102
закончен
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
129:105
закончен
ЧМ / 2022 - Европа
АзербайджанСербия
19:00
АзербайджанСербия
19:00
КипрСловения
19:00
ЛюксембургПортугалия
21:45
ЛюксембургПортугалия
21:45
УэльсЧехия
21:45
БельгияБеларусь
21:45
ТурцияЛатвия
21:45
ЧерногорияНорвегия
21:45
ГибралтарНидерланды
21:45
СловакияРоссия
21:45
ХорватияМальта
21:45
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
online
АвангардМеталлург Мг
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
02:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
02:00
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
02:30
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
03:00
Евролига
Жальгирис Альба
20:00
Реал Мадрид Анадолу Эфес
20:00
Зенит ЦСКА
20:00
Црвена Звезда Олимпия Милан
20:00
Панатинаикос Баскония
21:00
Маккаби Тель-Авив Барселона
21:05
Бавария Фенербахче
22:00
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
02:00
Денвер НаггетсФиладельфия Сиксерс
04:00
Лос-Анджелес КлипперсОрландо Мэджик
05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
05:00
ЧМ / 2022 - Европа
АрменияРумыния
19:00
ИспанияКосово
21:45
ГрецияГрузия
21:45
Северная ИрландияБолгария
21:45
ЛитваИталия
21:45
УкраинаКазахстан
21:45
Босния и ГерцеговинаФранция
21:45
ШотландияФарерские острова
21:45
МолдавияИзраиль
21:45
АвстрияДания
21:45
Сан-МариноАлбания
21:45
АнглияПольша
21:45
АндорраВенгрия
21:45
ЛихтенштейнИсландия
21:45
ГерманияСеверная Македония
21:45
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
02:30
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
02:30
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
04:30
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
05:00
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
05:30
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
05:30
Евролига
Химки АСВЕЛ
20:00
Валенсия Олимпиакос
22:00
НБА / регулярный чемпионат
Детройт ПистонсПортленд Трэйл Блэйзерс
02:00
Индиана ПэйсерсМайами Хит
02:00
Бруклин НетсХьюстон Рокетс
02:30
Бостон СелтиксДаллас Маверикс
02:30
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
03:00
Оклахома-Сити ТандерТоронто Рэпторс
03:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
03:00
Сан-Антонио СпёрсСакраменто Кингз
03:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
05:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
05:00
Развернуть

Спортивные новости

«Миннесота» Капризова потерпела поражение от «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

«Миннесота Уайлд» проиграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-Пи Центр», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Эрик Карлссон, также отличился Радим Шимек. У гостей шайбы забросили Маркус Юханссон, Ник Бонино и Кевин Фиала.

Также Карлссон реализовал победный буллит.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду 18 минут 55 секунд и не отметился результативными действиями. Он не смог реализовать свой буллит.

После 33 матчей регулярного чемпионата «Миннесота» с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Сан-Хосе» (32) располагается на седьмой строчке.

1 апреля команды вновь встретятся в Сан-Хосе. Начало — в 5.30 мск.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе, США) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Юханссон (Фиала, Хартман) — 12:41  
1:1 — Шимек (Донато, Леонард) — 16:04  
1:2 — Бонино (Эрикссон Эк, Гринвей) — 19:00
2:2 — Карлссон (Кейн) — 35:45
3:2 — Карлссон (Донато, Гэмбрелл) — 44:11  
3:3 — Фиала (Дамба, Юханссон) — 49:48  
4:3 — Карлссон — 65:00 (ПБ)

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.