Лыжница Сорина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России

Лыжница Татьяна Сорина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Спортсменка, представляющая Тюменскую область, прошла дистанцию 10 км за 24 минуты 13,2 секунды. Второе место заняла Мария Истомина (+35,4) из Пермского края. Третьей стала выступающая за Москву и Санкт-Петербург Анастасия Рыгалина (+54,1).

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Наталья Непряева из Архангельской области заняла четвертое место (+1.04,0).

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля в Тюмени. Также 30 марта пройдет мужская индивидуальная гонка. Начало — в 10.30 мск.

Ранее сообщалось, что Сорина выиграла соревнования в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень

Индивидуальная гонка. Свободный стиль, 10 км

1. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 24.13,2.

2. Мария Истомина (Пермский край) — +35,4.

3. Анастасия Рыгалина (Москва — Санкт-Петербург) — +54,1.

4. Наталья Непряева (Архангельская область) — +1.04,0.