Защитник «Филадельфии» Проворов признан третьей звездой дня в НХЛ

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте организации.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ) российский игрок отметился результативной передачей и забросил победную шайбу. В нынешнем сезоне Проворов набрал 17 очков (5+12).

Первой звездой дня стал форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли. В его активе дубль и одна результативная передача во встреч против «Калгари Флэймз» (5:1). Всего канадец забросил 15 шайб и отдал 28 передач в 36 матчах.

Второй звездой дня признан защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, оформивший ассистентский хет-трик в игре с «Анахайм Дакс» (5:2). В активе представителя Канады 22 (3+19) очка в 22 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилз» (4:0) россиянин оформил дубль.