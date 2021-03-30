Лучший боец UFC призвал руководство промоушена разорвать с ним контракт

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс призвал руководство промоушена разорвать с ним контракт.

Американец планировал провести поединок с новым чемпионом в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну, однако настаивал на увеличение гонорара за бой.

«Пожалуйста, отпустите меня. Вы бы предпочли, чтобы я был рядом, но при этом относиться как к этой чуши... Клянусь, индустрия UFC была для меня сплошной депрессией. Чувствую себя так, словно мне подрезают крылья», — написал спортсмен в Twitter.

Также Джонс заявил, что глава UFC Дана Уайт ненавидит его. Спустя некоторое время боец удалил сообщения из соцсети.

Американский спортсмен провел в профессиональной карьере 28 поединков, в которых одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой признан несостоявшимся.

Нганну завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе после победы над Стипе Миочичем на турнире UFC 260, который прошел 27 марта в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Джонс занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.