Игрок «Локомотива» Крыховяк заразился COVID-19 в расположении сборной Польши

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом, сообщил пресс-атташе Польского футбольного союза Якуб Квятковски в Twitter.

Также положительными оказались тесты защитника Камиля Пёнтковского и самого пресс-атташе. Организация уже связался с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

31 марта сборная Польши должна встретиться с командой Англии в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

После международного перерыва «Локомотив» на выезде встретится с волгоградским «Ротором». Встреча 24-го тура чемпионата России пройдет 3 апреля.

После 23 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команды 40 очков.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что ассоциация в сотрудничестве с остальными континентальными футбольными федерациями обсудит вопрос о допуске зрителей на трибуны стадионов чемпионата Европы — 2020, а также утвердит список городов-хозяев турнира до 20 апреля.